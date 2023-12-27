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Лавров прокомментировал утечки о планах Запада заморозить конфликт

Глава МИД Лавров считает, что США придумают, как «объявить победу» на Украине

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Imago/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

США как-нибудь придумают, как «объявить победу» в конфликте на Украине в попытке заморозить конфликт, так как им не в первой делать подобное. Об этом ТАСС заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Что касается утечек о намерениях Запада заморозить конфликт на Украине и представить ее в качестве страны-победительницы, то мы знаем о способностях Запада, прежде всего США, объявлять о «победах», знаем, как они «побеждали» и во Вьетнаме, и в Афганистане, и в Ираке», — заявил Лавров.

Лавров напомнил, что ни одна из стран, которой воспользовались Соединенные Штаты для продвижения собственных интересов за рубежом, не стала жить лучше и богаче.

До этого глава МИД России Сергей Лавров и глава индийского внешнеполитического ведомства Сабраманьям Джайшанкар обсудили военно-техническое сотрудничество на встрече в Доме приемов.

Российский министр отметил, что в Москве наблюдают прогресс в сотрудничестве с Дели по производству современных видов вооружений.

Ранее в США выступили за расширение совместного с Индией производства военной техники.

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