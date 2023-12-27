Министерство обороны РФ сообщило об отражении шести атак ВСУ под Синьковкой в Харьковской области Украины.

Атаку отражали силы группировки войск «Запад» при поддержке авиации и артиллерии. В атаку, по данным минобороны, шли штурмовые группы 60-й и 115-й механизированных бригад ВСУ. В Минобороны заявили, что при попытках атаки ВСУ потеряли 25 человек, танк, три автомобиля и САУ «Акация».

До этого МО РФ сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Волчанске в Харьковской области.

Склад в районе города Волчанск был уничтожен российской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией. Также были поражены военная инфраструктура на аэродроме Кульбакино Николаевской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 118 районах.

В октябре 2023 года тяжелые огнеметные системы ВС РФ нанесли урон живой силе ВСУ в районе Тимковки в Харьковской области.

Ранее немецкое издание Welt написало, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.