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В Британии подскочил спрос на военные самолеты времен Второй мировой

Times: в Британии вырос спрос на восстановленные истребители Spitfire

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Phil Hutchinson/IMAGO/Global Look Press

В Великобритании стали активно закупать восстановленные истребители Spitfire, выпущенные еще во времена Второй мировой войны. Об этом со ссылкой на компанию-реставратора Airframe Assemblies сообщает журнал Times.

«У нас идет бурная торговля. Мы заняты как никогда. Мы находимся в той точке, о которой я никогда не думал», — рассказал журналистам глава Airframe Assemblies Стивен Визард.

По его словам, заказов настолько много, что компании приходится отказываться от некоторых из них, потому что ангар организации вмещает не больше семи истребителей. Впрочем, коммерсанты планируют в скором времени расширить производственные площади.

Покупают самолеты музеи, частные пилоты, а также просто богатые энтузиасты. Цена одного восстановленного Spitfire достигает 3 млн фунтов (это порядка 350 млн рублей по текущему курсу).

До этого сообщалось, что партия истребителей Су-57, которая будет поставлена Минобороны РФ в 2024 году, уже находится на стадии окончательной сборки.

Ранее в Британии предрекли победу России на СВО.

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