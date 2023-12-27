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В Киеве опровергли раздачу повесток на блокпостах

Представитель Киевской ГВА Шаманов опроверг раздачу повесток на блокпостах

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Global Look Press

Представитель Киевской городской военной администрации (ГВА) Михаил Шаманов опроверг раздачу повесток на блокпостах в городе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Ми Україна | Новини сьогодні».

По его словам, у КГВА нет данных о вручении повесток на блокпостах. Шаманов отметил, что за информацией о местах и возможно врученных повестках необходимо обращаться в районные территориальные центры комплектования (ТЦК).

«У представителей ТЦК есть право осуществлять свою непосредственную деятельность на территории города Киева разрешенным законодательством способом», — сказал представитель администрации.

До этого главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный поддержал рост численности украинской армии с помощью электронных повесток.

Незадолго до этого Залужный рассказал, что Генштаб Вооруженных сил Украины согласен с предложенными поправками о том, что в законодательстве, касающемся мобилизации, нужно оставить всего две категории годности к военной службе — «годен» и «негоден». Он также заявлял, что идти служить должны все граждане Украины.

Ранее Залужный объявил об изменении стратегии ВСУ в 2024 году.

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