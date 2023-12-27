Минобороны Украины составило реестр военнообязанных

Директор министерства обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко заявила о завершении работ по составлению электронного реестра украинских военнообязанных «Оберег». Ее слова приводит портал IT-новостей DOU.



«Мы увеличили реестр на 750 тыс. записей, верифицировали данные до 88%, идет информационный обмен с основными реестрами страны», — рассказала чиновница.

Ожидается, что по схожему типу будут создаваться электронные реестры военнослужащих и ветеранов.

22 декабря министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что сейчас механизм рассылки «приглашений» в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (в прошлом военные комиссариаты — прим. ред.) проходит пошаговую разработку. По его словам, после их получат украинские военнообязанные как в стране, так и за границей.

26 декабря на сайте Верховной рады Украины был опубликован проект закона о мобилизации. Законопроект предполагает ограничение прав уклонистов на управление автомобилями, получение кредитов, а также вводит возможность рассылки повесток потенциальным призывниками в электронном виде.

9 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которыми продлевается военное положение и мобилизация в стране на три месяца — до 14 февраля 2024 года.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных ВСУ в мирную жизнь.