Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минобороны Украины составило реестр военнообязанных

Глава МО Украины по цифровизации: электронный реестр военнообязанных составлен

close
100%
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Директор министерства обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко заявила о завершении работ по составлению электронного реестра украинских военнообязанных «Оберег». Ее слова приводит портал IT-новостей DOU.

«Мы увеличили реестр на 750 тыс. записей, верифицировали данные до 88%, идет информационный обмен с основными реестрами страны», — рассказала чиновница.

Ожидается, что по схожему типу будут создаваться электронные реестры военнослужащих и ветеранов.

22 декабря министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что сейчас механизм рассылки «приглашений» в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (в прошлом военные комиссариаты — прим. ред.) проходит пошаговую разработку. По его словам, после их получат украинские военнообязанные как в стране, так и за границей.

26 декабря на сайте Верховной рады Украины был опубликован проект закона о мобилизации. Законопроект предполагает ограничение прав уклонистов на управление автомобилями, получение кредитов, а также вводит возможность рассылки повесток потенциальным призывниками в электронном виде.

9 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которыми продлевается военное положение и мобилизация в стране на три месяца — до 14 февраля 2024 года.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных ВСУ в мирную жизнь.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами