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На Украине заявили о сложной ситуации на фронте

Командующий ВСУ Сырский вновь заявил о сложной ситуации на фронте

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Министерство обороны Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в сложной ситуации на четырех направлениях в зоне боевых действий. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале.

По его словам, в связи с интенсивными действиями российских войск украинские подразделения сталкиваются с трудностями на Артемовском, Краснолиманском, Купянском и Северском направлениях.

Это не первое подобное заявление украинского командующего.

На прошлой неделе Сырский заявлял , что на Харьковском направлении военным приходится вести боевые действия в условиях превосходства российских войск как в вооружении, так и в количестве личного состава.

25 декабря боец украинского подразделения «Кракен» заявил в интервью журналисту Роману Бебеху, что Вооруженные силы РФ подготовили отличную линию обороны, прорвать которую не представляется возможным.

Ранее сообщалось, что командование украинских войск запросило мобилизацию 500 тысяч человек.

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