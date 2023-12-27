Вооруженные силы Украины выпустили за час 30 снарядов «натовского» калибра по Донецку, Горловке и Ясиноватского района в ДНР. Об этом пишет РИА Новости.

Так, в 10:55 мск Вооруженные силы Украины обстреляли населенный пункт Кураховка, по которому выпустили три снаряда калибром 155 мм, которые обычно применяются странами НАТО.

Позже, с 11:20 до 11:55 украинские силы выпустили 20 снарядов того же калибра по Петровскому, Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка. Четыре снаряда прилетели по Горловке, а три – по Ясиноватскому району.

Согласно данным газеты The Washington Post, ВСУ израсходовали с начала конфликта два млн натовских снарядов калибром 155 мм. Американские военнослужащие полагают, что боеприпасы зачастую расходуются напрасно, обратили внимание в СМИ.

В августе в Пентагоне сообщали, что США увеличили ежемесячный выпуск поставляемых Киеву 155-миллиметровых снарядов с 14 до 24 тысяч штук. Отмечалось, что в следующем году Пентагон намерен выпускать до 80 тысяч снарядов в месяц.

Ранее в Донецке попала группа пожарных МЧС, которая прибыла в Кировский район для тушения загоревшейся хозяйственной постройки.