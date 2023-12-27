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В США оценили разрушительную мощь российского «Солнцепека»

National Interest: ТОС «Солнцепек» способен стирать в порошок вражеские цели

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Евгений Биятов/РИА Новости

Взрывная волна от ударов российской тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» способна уничтожить всю живую силу врага в радиусе поражения и значительно повредить здания и транспортные средства. Об этом в своем материале для американского журнала National Interest рассказал военные обозреватель Питер Сучиу.

«Многие цели, по сути, стираются в порошок», — пишет аналитик.

Сучиу отметил, что российские войска используют «Солнцепек» для уничтожения подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытаются скрываться в строениях.

ТОС-1А «Солнцепек» был разработан в 2001 году. Его главное назначение — поражение техники с легкой броней, машин, зданий, укреплений и личного состава противника на дистанции до 6 км. Установка запускает снаряды с термобарической боевой частью, которые вызывают взрывы с мощной ударной волной.

В ноябре сообщалось, что военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) ликвидировали опорный пункт ВСУ с помощью «Солнцепеков».

Ранее стало известно, что ВС РФ получили свыше 20 миллионов боеприпасов в 2023 году.

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