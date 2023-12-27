Писатель Захар Прилепин сделал прогноз на 2024 год

Писатель Захар Прилепин спрогнозировал, что военная операция на Украине, как и все вооруженные столкновения, закончится миром «на наших условиях». Об этом он заявил в интервью kp.ru.

«Я для себя придумал такую метафору: стоят футбольные ворота «Россия — Европа», мы им мяч, они — нам. И мы с ними вроде должны договориться. Но вместо этого ворота надо просто перенести и не играть в ту сторону. У нас для игры целый мир. Китай, Индия, Африка, Латинская Америка», — сказал Прилепин.

Он также отметил, что российской стороне необходимо вывести США «как игрока с евразийского и африканского пространства». По его мнению, за это все «будут благодарны» России.

20 декабря Захар Прилепин заявил, что дойти до Киева станет главным этапом в его политической карьере. Также Прилепин опроверг слухи о разногласиях внутри СРЗП и добавил, что политическую карьеру он намерен строить в соответствии с нынешней ситуацией в России. Насчет самочувствия писатель отметил, что теперь может ходить без палочки и не пользуется инвалидной коляской, и в целом чувствует себя хорошо.

Ранее Захар Прилепин объяснил, почему ему не нравится SHAMAN.