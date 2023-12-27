Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Залужный попросил о помощи из-за провалов ВСУ

Newsweek: главком Залужный попросил больше помощи на фоне поражений ВСУ

close
100%
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный потребовал больше помощи от государства после поражений войск в боях с российской армией. Об этом пишет Newsweek.

Отмечается, что главком попросил не только вооружение и боеприпасы, но и людей для продолжения борьбы.

Журналисты обратили внимание, что требование Залужного было выдвинуто на фоне продвижения Вооруженных сил России на территории Украины.

25 декабря глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину, что российская армия взял под свой полный контроль Марьинку в Донецкой народной республике. Это первый подобный успех российской армии с момента взятия Бахмута (Артемовска) в мае 2023 года. Марьинка находится примерно в 5 км от Донецка

На следующий день Залужный подтвердил взятие города Марьинка российской армией.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами