Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный потребовал больше помощи от государства после поражений войск в боях с российской армией. Об этом пишет Newsweek.

Отмечается, что главком попросил не только вооружение и боеприпасы, но и людей для продолжения борьбы.

Журналисты обратили внимание, что требование Залужного было выдвинуто на фоне продвижения Вооруженных сил России на территории Украины.

25 декабря глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину, что российская армия взял под свой полный контроль Марьинку в Донецкой народной республике. Это первый подобный успех российской армии с момента взятия Бахмута (Артемовска) в мае 2023 года. Марьинка находится примерно в 5 км от Донецка

На следующий день Залужный подтвердил взятие города Марьинка российской армией.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.