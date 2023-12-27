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Эксперт объяснил, почему украинская ракета смогла долететь до БДК «Новочеркасск»

Военный эксперт: ракета ВСУ летела до БДК «Новочеркасск» в слепой зоне

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Украинская ракета смогла обойти системы противовоздушной обороны (ПВО), долетев до большого десантного корабля (БДК) «Новочеркасск», поскольку двигалась в «слепой зоне». Такое предположение в интервью Tsargrad.tv сделал военный эксперт, генерал-майор Сергей Липовой. По его словам, вероятнее всего, это была американская ATACMS или ее аналог, запущенная с украинского Су-24.

«Скорее всего, запуск был непосредственно осуществлен с территории Западной Украины. Ракета перешла на бреющий полет на предельно малой высоте, ниже 15 метров, поэтому ее вовремя не засекли», — пояснил Липовой.

При этом он выразил уверенность, что Вооруженные силы России сделают выводы из данной ситуации и найдут способ сбивать низколетящие ракеты. Эксперт напомнил, что российские военные неоднократно показывали в ходе СВО, что умеют адаптироваться к меняющейся обстановке.

В ночь на 26 декабря глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Феодосии. Он отметил, что взрывы были слышны в районе порта. График движения поездов между Джанкоем и Феодосией изменили после атаки. Минобороны РФ заявило, что при ночном ударе ВСУ получил повреждения БДК «Новочеркасск». Насколько серьезный урон нанесен кораблю, в ведомстве не уточнили.

Telegram-канал украинского издания «Страна.ua» со ссылкой на спикера воздушных сил ВСУ Юрия Игната позднее сообщил, что украинские войска нанесли удары по кораблю «Новочеркасск» дальнобойными ракетами Storm Shadow и SCALP.

Ранее военный эксперт предложил устанавливать на борту БДК зенитные комплексы.

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