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Россия запустила второй за неделю военный спутник

МО сообщило о пуске ракеты «Союз-2.1в» с военным спутником с космодрома Плесецк

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Роскосмос

С космодрома в Плесецке запустили ракету-носитель «Союз-2.1в» с военным спутником. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российское Минобороны.

По данным ведомства, пуск осуществили 27 декабря в 10:03 боевыми расчетами Воздушно-космических силы (ВКС) РФ «в интересах Минобороны России».

Это уже второй запуск ракеты со спутником за последние семь дней — в прошлый раз, 21 декабря, военный объект успешно вывела на орбиту ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б». По данным Минобороны, аппарат был принят на управление ВКС. Со спутником установили и поддерживают телеметрическую связь. Все системы космического аппарата функционируют и сейчас.

Всего в 2023 году РФ запустила 19 ракет, семь из них — с космодрома в Плесецке.

До этого в «Роскосмосе» сообщили, что госкорпорация запустит три экспериментальных разведывательных спутника в 2025-2026 годах.

Ранее сразу три научно-исследовательских спутника запустил Китай.

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