Россия запустила второй за неделю военный спутник

С космодрома в Плесецке запустили ракету-носитель «Союз-2.1в» с военным спутником. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российское Минобороны.
По данным ведомства, пуск осуществили 27 декабря в 10:03 боевыми расчетами Воздушно-космических силы (ВКС) РФ «в интересах Минобороны России».
Это уже второй запуск ракеты со спутником за последние семь дней — в прошлый раз, 21 декабря, военный объект успешно вывела на орбиту ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б». По данным Минобороны, аппарат был принят на управление ВКС. Со спутником установили и поддерживают телеметрическую связь. Все системы космического аппарата функционируют и сейчас.
Всего в 2023 году РФ запустила 19 ракет, семь из них — с космодрома в Плесецке.
До этого в «Роскосмосе» сообщили, что госкорпорация запустит три экспериментальных разведывательных спутника в 2025-2026 годах.
Ранее сразу три научно-исследовательских спутника запустил Китай.