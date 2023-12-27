В России заявили о стремительном сокращении количества вооружений у ВСУ

Количество вооружений всех классов у Вооруженных сил Украины стремительно сокращается. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РИА Новости.

По его словам, поддержка Украины со стороны стран Запада во главе с США ничего не решит, помощь от них сокращается, а украинский военно-промышленный комплекс не в состоянии восполнить потери войск.

Чемезов добавил, что со стороны российского ВПК, наоборот, набран высокий темп производства, позволяющий восполнять потери и увеличивать количество вооружений. Например, по снарядам для артиллерии объем производства в сравнении с 2021 годом вырос примерно в 50 раз по отдельным видам, производство БМП, БМД и различных бронеавтомобилей — более чем в пять раз, выпуск танков — почти в семь раз.

На прошлой неделе подполковник армии Соединенных Штатов в отставке Дэниел Дэвис завил, что у ВСУ заканчиваются люди и оружие после неудачного контрнаступления и перехода инициативы на поле боя к России.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.