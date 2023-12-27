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В «Ростехе» рассказали об оружии против украинских дронов

Чемезов: для защиты от дронов ВСУ применяются новые малогабаритные РЛС

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mil.ru

Российские военные используют малогабаритные радиолокационные станции (РЛС) для защиты от украинских беспилотных летательных аппаратов, они способны засекать вражеские дроны за несколько десятков километров. Об этом генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал в интервью РИА Новости.

По его словам, РЛС, созданные корпорацией, устанавливаются на наиболее опасных направлениях. Системы оперативно передают информацию об обнаруженных беспилотниках для их дальнейшей ликвидации.

Чемезов отметил, что Вооруженные силы Украины регулярно пытаются атаковать ударными дронами российские объекты, по большей части гражданские. Они выпускаются десятками ежедневно, большая их часть уничтожается.

Также глава «Ростеха» добавил, что украинские войска применяют БПЛА в рамках комбинированных ударов, сочетая их применение с ударами ракетных систем залпового огня, крылатых, тактических и баллистических ракет.

Также Чемезов рассказал, что российские комплексы противовоздушной обороны (ПВО) и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) создают бесполетные зоны для украинских дронов.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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