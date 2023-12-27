В «Ростехе» рассказали об успешной борьбе систем ПВО и РЭБ с украинскими дронами

Российские комплексы противовоздушной обороны (ПВО) и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) создают бесполетные зоны для дронов Вооруженных сил Украины. Об этом генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил в интервью РИА Новости.

По его словам, корпорация «Ростех» помогает российским войскам, поставляя системы ПВО, например комплексы «Панцирь», которые показали себя достаточно эффективно во время специальной военной операции на Украине, а также системы РЭБ.

Чемезов рассказал, что благодаря такой технике в зоне спецоперации формируется, по сути, бесполетная зона для беспилотников ВСУ, они уничтожаются десятками.

Также Чемезов заявил, что многофункциональные самолеты-бомбардировщики Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России с помощью бомб с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК) уничтожили уже сотни украинских военных объектов.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.