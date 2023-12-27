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Бывший премьер назвал причину мобилизации 500 тысяч человек на Украине

Азаров: мобилизация 500 тыс. человек нужна Украине для получения денег от Запада

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Efrem Lukatsky/AP

Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что мобилизация 500 тысяч человек нужна нынешним властям страны, чтобы потребовать от Запада новую помощь. Об этом он сообщил в соцсетях.

По его словам, Владимир Зеленский подтвердил, что задача мобилизовать полмиллиона украинцев стала ключевой.

«Думаю, Зеленскому это надо, чтобы пробивать и деньги, и вооружение у Запада. Видите, мы, мол, собираем полумиллионную армию. Ее надо обмундировать, ее надо вооружить. Это огромные затраты, расходы», — пояснил Азаров.

Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря сообщил, что генштаб ВСУ попросил его мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Уже 25 декабря правительство Украины внесло в парламент законопроект, где внесли ряд изменений и дополнений насчет правил и условий для мобилизации.

Экс-премьер считает, что Украине вряд ли удастся мобилизовать столько людей. По его мнению, получится мобилизовать не более 300 тысяч человек максимум.

Ранее в Верховной раде призвали украинцев готовиться к худшему после новостей о мобилизации.

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