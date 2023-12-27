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Украинские войска вынуждены были отойти после неудачных контратак около Синьковки

ВСУ после неудачных атак в районе Синьковки вынуждены были отступить

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Пресс-служба Минобороны РФ

Украинские войска после неудачных контратак в районе Синьковки в Харьковской области вынуждены были отойти в южном и юго-западном направлениях. Об этом начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский рассказал ТАСС.

По словам офицера, мотострелковые соединения общевойсковой армии при поддержке огня артиллерии в ходе проведения активной обороны в районе Синьковки отразили три контратаки штурмовых групп мотопехотной и механизированной бригад противника. Враг вынужден был начать отход в южном и юго-западном направлениях.

Кроме того, на этом направлении было нанесено шесть ракетно-бомбовых авиаударов по пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Расчеты тяжелых огнеметных систем в районе Котляровки нанесли удары по скоплению живой силы и военной техники в укрытиях батальона территориальной обороны противника.

В районе Токаревки расчетом зенитно-ракетного комплекса «Тор» под командованием старшего лейтенанта Евгения Бычкова было сбито два украинских разведывательных дрона «Фурия».

Общие потери противника составили до 25 военнослужащих, танк Т-64, самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация» и три единицы автомобильной техники.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что новейшая российская гаубица «Коалиция» должна скоро появиться в зоне спецоперации, что обеспечит существенное преимущество по дальности над гаубицами, переданными Западом Украине.

Ранее российские конструкторы представили противодроновое ружье «Степашка».

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