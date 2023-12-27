Украина перестала платить иностранным наемникам, воюющим в рядах ВСУ. Это произошло из-за снижения финансовой помощи США и их союзников, пишет сербская газета «Политика».

«Большинство иностранных солдат, членов «Иностранного легиона», отправились по домам. <...>. Причина в том, что многие не получили вознаграждение, а объяснения, <...>, о том, что Запад остановил помощь, их явно не устроили», — говорится в статье.

По информации издания, с Украины перед Рождеством уехали канадцы, французы, австралийцы и нидерландцы.

Как отмечается в публикации, в отличие от обычных солдат, наемников ждут последствия за участие в боевых действия. Взятого в плен солдата нельзя судить, если он не совершал преступления. Попавшего в плен иностранца-наймита ждут уголовное дело и тюрьма. Во многих странах наемничество преследуется по закону, указывает газета.

«Быть наемником на Украине уже не так здорово, да и храбрости все меньше, а опасность все больше и больше», — добавляется в материале.

До этого заместитель командира роты специального назначения с позывным «Скала» рассказал, что в рядах наемников Вооруженных сил Украины есть афроамериканцы.

По его словам, на разных направлениях встречается много поляков, попадаются афроамериканцы.

Ранее Путин заявил, что иностранные наемники в ВСУ несут потери «из-за своей глупости».