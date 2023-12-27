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В МИД рассказали, куда уходят деньги на поддержку экономики Украины

Посол Любинский заявил, что деньги на поддержку экономики Украины идут на ВСУ

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Reuters

Деньги, выделенные Австрией Киеву якобы на поддержку экономики страны, идут на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский в интервью РИА Новости.

«Нет никаких сомнений, что эти средства идут на финансирование ВСУ, а вовсе не на мирные проекты», — сказал Любинский.

Он отметил, что за последний год Вена направила Киеву в виде пожертвований более €150 млн, при этом правительство станы выделило еще €80 млн.

Посол отметил, что подобные действия австрийских властей ставят под сомнение статус нейтралитета, который ими декларируется. При этом, по словам Любинского, военный вклад Вены в антироссийский блок вряд ли может что-то изменить в расстановке сил в Европе.

16 декабря правительство Австрии заблокировало принятие 12-го пакета санкций Европейского союза (ЕС) в отношении РФ.

Однако спустя некоторое время Вена сняла вето в обмен на исключение группы Raiffeisen из украинского черного списка.

Ранее австрийский полковник призвал Запад «идти ва-банк» в вопросе помощи Киеву.

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