В Херсоне снова произошли взрывы

В городе Херсон, который находится под контролем украинских властей, снова произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».

Подробности не приводятся. 27 декабря в регионе уже фиксировали взрывы.

27 декабря сообщалось о взрывах в Одессе.

До этого российские военнослужащие уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Давыдов Брод в Херсонской области.

10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как подчеркивают в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.