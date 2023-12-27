Военную базу США в Ираке атаковали

Американская военная база Айн-эль-Асад в иракской провинции Анбар подверглась ракетной атаке. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

По информации журналистов, на объекте произошли три мощных взрыва, но о последствиях атаки на текущий момент пока нет данных.

Ранее шиитские вооруженные группировки, связанные с движением «Исламское сопротивление Ирака», использовали беспилотные летательные аппараты-камикадзе для нападения на базу международной коалиции под эгидой США в аэропорту Эрбиль. По информации Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ), в результате этого инцидента трое американских военнослужащих получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии. СЕНТКОМ также сообщил о проведенных ответных ударах по базам шиитской группировки «Катаиб Хезболла» 26 декабря.

В Багдаде американские атаки были осуждены и расценены как враждебный акт. Пресс-служба премьер-министра Ирака уточнила, что в результате авиаударов 18 человек получили ранения.

По данным телеканала CNN-Arabic, с 20 декабря шиитские боевики совершили шесть атак на американские военные объекты в Сирии и Ираке. С начала октября было зафиксировано более 90 нападений на базы США.

Ранее шиитские группировки предупредили США через свой Telegram-канал о намерении «увеличить количество вооруженных операций в Сирии и Ираке», так как, по их мнению, США продолжают оказывать военную поддержку израильской армии, которая уничтожает мирных жителей в секторе Газа и Южном Ливане.

Ранее в Израиле назвали «роковой ошибкой» возможное вступление «Хезболлы» в войну.