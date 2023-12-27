В ВСУ испугались российских дронов

Начальник службы авиации и противовоздушной обороны (ПВО) третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василий Самовар заявил в интервью телеканалу «Днепр ТВ», что российские военные в зоне специальной военной операции (СВО) использует многочисленные продвинутые дроны, с ними все труднее бороться.

По его словам, у Вооруженных сил РФ «слишком много» беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«У них топовая комплектация дронов», — сказал офицер.

Он признался, что «это очень пугает».

Самовар также указал, что от российских дронов невозможно спастись даже ночью из-за того, что на них установлены тепловизоры.

По его мнению, бойцам ВСУ будет только сложнее бороться с российскими беспилотниками. Он не исключил, что новые БПЛА с другими рабочими частотами сделают украинские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) неэффективными.

«То есть дроны будут летать дальше и поражать больше наших людей», — заявил офицер.

До этого генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос сказал, что российские части, применяя FPV-дроны в зоне спецоперации, парализуют украинскую армию.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.