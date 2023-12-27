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В Херсоне произошли взрывы

«Зеркало недели»: взрывы произошли в подконтрольном украинским властям Херсоне

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Shutterstock

Взрывы произошли в подконтрольном украинским властям городе Херсон. Об этом пишет украинское издание «Зеркало недели».

Издание не привело подробностей.

В настоящее время в некоторых регионах Украины, включая подконтрольных украинским властям районах Херсонской области, звучат сигналы воздушной тревоги.

10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как подчеркивают в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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