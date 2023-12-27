На Украине сообщили о взрывах в Одессе

В Одессе раздались взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщает украинское издание «Страна.ua».

Подробностей не приводится. Местное издание «Думская» сообщало о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) в регионе.

В настоящее время в некоторых регионах Украины, включая Одесскую область, звучат сигналы воздушной тревоги.

Накануне взрывы произошли в подконтрольном украинским властям городе Херсон.

10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как подчеркивают в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.