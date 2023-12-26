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Хуситы в Йемене обстреляли контейнеровоз в Красном море

Хуситы взяли на себя ответственность за обстрел контейнеровоза в Красном море

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Abduljabbar Zeyad/Reuters

Хуситское движение «Ансар Алла», которое правит на севере Йемена взяло на себя ответственность за обстрел контейнеровоза MSC United, шедшего под флагом Либерии в Красном море. Об этом сообщает представитель Вооруженных сил хуситов Яхья, передает РИА Новости.

«Вооруженные силы «Ансар Алла» поразили противокорабельными ракетами судно MSC United, которое отказалось свернуть с намеченного курса после трехкратных предупреждений», — сообщил Яхья.

По его словам, хуситы не нарушали движения судов в Красном море поскольку его действия направлены на корабли, имеющие отношения к Израилю.

Ранее сообщалось, что Центр координации морских торговых перевозок при военно-морских силах Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) заявил о двух прогремевших утром взрывах у берегов Йемена к западу от Ходейды. Взрывы были слышны с 03:20 по местному времени (совпадает с мск) с разницей в 5 минут. Данные о компании-операторе или названии судна не приводятся. Экипаж находится в безопасности. Сейчас проводится расследование.

Ранее в США назвали виновника атак хуситов в Красном море.

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