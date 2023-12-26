Балтфлот усилят новыми военными фрегатами

Российский многоцелевой фрегат с управляемым ракетным вооружением большой дальности «Адмирал Головко» будет обеспечивать развертывание атомных подводных лодок (АПЛ) проекта 955 «Борей». О задачах военного судна поведал военный историк Дмитрий Болтенков в разговоре с газетой «Известия».

Он пояснил, что фрегат способен наносить удары сверхзвуковыми ракетами «Оникс» и высокоточными снарядами «Калибр», а в будущем даже гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

«Он сможет отстреляться и по северным районам Финляндии из Баренцева моря», — подчеркнул военный эксперт.

По словам Болтенкова, корабль также сможет усилить ударные группы надводных кораблей, что станет особенно актуально после окончания реконструкции авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» и ремонта атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов».

В марте судостроительный завод «Северная верфь» сообщал, что новейший фрегат «Адмирал Головко» планируется к передаче Военно-морскому флоту России во втором квартале 2023 года.

Ранее военный историк рассказал о тенденциях в современном подводном кораблестроении.