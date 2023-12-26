Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) уничтожают пехоту ВСУ под Артемовском двумя минометами. Об этом в интервью РИА Новости сообщил российский спецназовец Южной группировки войск.

«Ночью отрабатывали по группе отступающей пехоты противника, который пытался произвести ротацию на своих позициях. Этого не дали, пресекли любые попытки», – рассказал спецназовец.

От также отметил, что украинская пехота отходила в тыл, когда поступили корректировки, и по живой силе открыли огонь.

Другой военнослужащий рассказал, что 82-м минометом россияне гоняют бойцов ВСУ, накрывая их в нужный момент более тяжелым оружием — 120-м минометом.

26 декабря губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Вооруженные силы Украины столкнулись с большими проблемами на правом берегу Днепра.

До этого Минобороны России сообщало, что российские бойцы уничтожили американскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) М109 Paladin.

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