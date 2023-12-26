Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы РФ получили более 20 миллионов боеприпасов в 2023 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы российского оборонного ведомства.

Отмечается, что российская армия получила 250 самолетов и вертолетов, 57 кораблей и 617 тысяч единиц носимого вооружения и экипировки, а также свыше 7200 зенитных управляемых ракет для систем ПВО.

Ранее сообщалось, что жадность украинских олигархов и удары Вооруженных сил (ВС) РФ по военно-промышленным объектам Украины привели к тому, что военно-промышленный комплекс (ВПК) страны был подорван.

По оставшимся на Украине предприятиям наносились удары ВС РФ. Правительство Украины провело переговоры с представителями стран Запада и бизнес-кругами, чтобы наладить выпуск боевой техники. Именно поэтому Украина просит значительное количество систем ПВО, чтобы прикрыть эти объекты от возможных ударов нашего высокоточного оружия, отмечает эксперт.

Ранее министр обороны Украины рассказал о конкуренции за западные боеприпасы.