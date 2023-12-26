Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ВС РФ получили свыше 20 миллионов боеприпасов в 2023 году

Минобороны: ВС РФ получили свыше 20 миллионов боеприпасов в 2023 году

close
100%
Алексей Майшев/РИА Новости

Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы РФ получили более 20 миллионов боеприпасов в 2023 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы российского оборонного ведомства.

Отмечается, что российская армия получила 250 самолетов и вертолетов, 57 кораблей и 617 тысяч единиц носимого вооружения и экипировки, а также свыше 7200 зенитных управляемых ракет для систем ПВО.

Ранее сообщалось, что жадность украинских олигархов и удары Вооруженных сил (ВС) РФ по военно-промышленным объектам Украины привели к тому, что военно-промышленный комплекс (ВПК) страны был подорван.

По оставшимся на Украине предприятиям наносились удары ВС РФ. Правительство Украины провело переговоры с представителями стран Запада и бизнес-кругами, чтобы наладить выпуск боевой техники. Именно поэтому Украина просит значительное количество систем ПВО, чтобы прикрыть эти объекты от возможных ударов нашего высокоточного оружия, отмечает эксперт.

Ранее министр обороны Украины рассказал о конкуренции за западные боеприпасы.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами