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Залужный назвал срок для увольнения военнослужащих ВСУ

Залужный: солдаты ВСУ смогут уволиться через 3 года службы при наличии резервов

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Ukraine President's Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Увольнение украинских военных после трех лет службы возможно в случае, если будет кем их заменить. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, пишет издание «Страна».

Он отметил, что бойцы сейчас находятся на фронте в «сверхсложных условиях». По его мнению, те, кто идет в армию, должны четко понимать, сколько будет необходимо находится на фронте.

«Но это возможно только при определенных условиях: если не будет угроз на фронте, и если этих людей будет кем заменить через 36 месяцев», — подчеркнул Залужный.

Ранее в Верховной раде призвали граждан готовиться к худшему.

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