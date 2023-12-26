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В Белгородской области несколько сел попали под обстрел ВСУ

Губернатор Гладков: несколько сел в Белгородской области попали под обстрел ВСУ

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Shutterstock

Сразу несколько населенных пунктов в приграничном Грайворонском округе попали под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородский области Вячеслав Гладков.

«Под обстрел ВСУ попало сразу несколько населенных пунктов в Грайворонском городском округе. Пострадавших нет. В селе Дроновка осколками снаряда повреждена крыша в частном жилом домовладении», — написал Гладков.

Гладков также заявил, что в селе Рождественка осколками снаряда повреждена ЛЭП и в двух домовладениях выбиты окна. Он добавил, что восстанавливать поврежденные объекты будут после согласования с министерством обороны.

25 декабря сообщалось, что ВСУ в течение суток более 70 раз обстреляли Белгородскую область, однако разрушений и пострадавших нет.

24 декабря губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что житель села Зерново Суземского района получил ранение во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что снаряд ВСУ повредил школу в Донецке.

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