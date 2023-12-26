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Стали известны сроки поставок истребителей F-16 на Украину

Ветеран Дандыкин: истребители F-16 поступят на Украину в 2024 году

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Ole Berg-Rusten/Reuters

Американские легкие истребители четвертого поколения F-16 поступят на Украину в 2024 году. С таким заявлением выступил ветеран боевых действий, капитан I ранга Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру».

«Несколько десятков истребителей F-16, больше не будет, погоды не сделают», — полагает военный эксперт.

Согласно его информации, железные птицы прошли базовую подготовку и теперь необходимо протестировать их в деле.

Как пояснил Дандыкин, Российская армия будет противодействовать зарубежным истребителям с помощью комплексов противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-400, истребителей Су-57 пятого поколения и многоцелевых сверхманевренных Су-35.

«Это тяжелые истребители, и они на порядок выше классом, чем F-16», — подчеркнул ветеран.

Он также предрек возможные небольшие неприятности из-за поставок истребителей, «но не более того».

«Это будет потеря оставшихся летчиков и потеря натовских машин», — подытожил эксперт.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Накануне спикер Воздушных сил (ВС) Украины Юрий Игнат призвал не ждать поставок истребителей F-16 до конца 2023 года.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

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