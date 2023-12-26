Залужный рассказал, какие солдаты нужны ВСУ

Генштаб Вооруженных сил Украины согласен с предложенными поправками о том, что в законодательстве, касающемся мобилизации, нужно оставить лишь две категории годности к военной службе — «годен» и «негоден». Об этом заявил главком ВСУ Валерий Залужный в эфире канала «Мы — Украина».

«Я считаю, что на сегодняшний день оперирование второй-третьей группами инвалидности не является актуальным, потому что пригодность к военной службе решает не инвалидность человека, а военно-врачебная комиссия (ВВК), которая определяет, годен ли человек к военной службе или нет», — сказал Залужный.

Главком при этом добавил, что ВСУ уважительно относится к гражданскому населению. По его словам, командовании хотят, чтобы на фронт шли люди, которые физически готовы к этому.

26 декабря Залужный заявил, что на Украине не было запроса на мобилизацию 500 тысяч человек.

До этого издание «Страна.ua» сообщало, что новый законопроект о мобилизации на Украине отменяет отсрочку для тех, кто хочет получить второе высшее образование.

Также «Страна.ua» опубликовала список категорий военнообязанных граждан, которым будет положена отсрочка от мобилизации на Украине в соответствии с предложенным законопроектом.

Ранее в Верховной раде призвали граждан готовиться к худшему.