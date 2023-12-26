Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Залужный рассказал, какие солдаты нужны ВСУ

Главком ВСУ Залужный: нужно оставить лишь две категории годности военного

Генштаб Вооруженных сил Украины согласен с предложенными поправками о том, что в законодательстве, касающемся мобилизации, нужно оставить лишь две категории годности к военной службе — «годен» и «негоден». Об этом заявил главком ВСУ Валерий Залужный в эфире канала «Мы — Украина».

«Я считаю, что на сегодняшний день оперирование второй-третьей группами инвалидности не является актуальным, потому что пригодность к военной службе решает не инвалидность человека, а военно-врачебная комиссия (ВВК), которая определяет, годен ли человек к военной службе или нет», — сказал Залужный.

Главком при этом добавил, что ВСУ уважительно относится к гражданскому населению. По его словам, командовании хотят, чтобы на фронт шли люди, которые физически готовы к этому.

26 декабря Залужный заявил, что на Украине не было запроса на мобилизацию 500 тысяч человек.

До этого издание «Страна.ua» сообщало, что новый законопроект о мобилизации на Украине отменяет отсрочку для тех, кто хочет получить второе высшее образование.

Также «Страна.ua» опубликовала список категорий военнообязанных граждан, которым будет положена отсрочка от мобилизации на Украине в соответствии с предложенным законопроектом.

Ранее в Верховной раде призвали граждан готовиться к худшему.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами