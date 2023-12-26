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Воздушная тревога объявлена в Севастополе

Губернатор Севастополя Развожаев: в городе объявлена воздушная тревога

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Shutterstock

Воздушная тревога объявлена в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаила Развожаева.

Жителей Севастополя призвали закрыть окна, перекрыть газ и воду, отключить электричество и укрыться в комнатах с несущими стенами. По информации дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя, морской и наземный транспорт в городе временно прекратили движение.

В ночь на 26 декабря над Феодосией прозвучали громкие взрывы. После этого министерство обороны России сообщило, что большой десантный корабль «Новочеркасск» получил повреждения в Феодосии при ночном ударе Вооруженных сил Украины.

После атаки ВСУ по порту Феодосии временно изменили режим обучения в местных школах.

Ранее в ВСУ рассказали, чем нанесли удар по кораблю «Новочеркасск» в Феодосии.

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