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В Палестине сообщили, что обсуждают прекращение огня в секторе Газа

Палестинские партии рассматривают план Египта по урегулированию в секторе Газа

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Alexander Ermochenko /Reuters

Палестинские фракции всерьез рассматривают предложение Египта по остановке боевых действий в секторе Газа. Об этом сообщает телеканал Al-Hadath, ссылаясь на анонимный источник в партийных кругах Палестины.

Согласно его информации, палестинские власти ведут углубленные обсуждения касательно плана Египта по урегулированию ситуации в регионе.

«Египетский документ является результатом серьезных и важных усилий», — указывается в публикации.

По словам источника, палестинские партии и группировки высоко ценят роль Египта в урегулировании боестолкновений.

«Обсуждение все еще продолжается», — заключается в материале.

Незадолго до этого Египет предложил трехэтапный план окончания войны между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС. План включает прекращение огня, освобождение заложников и формирование палестинского правительства,.

Ранее президент Египта активизировал свои контакты с Палестиной и Израилем.

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