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Залужный опроверг информацию о мобилизации 500 тысяч украинцев

Залужный: военное командование не отправляло запрос на 500 тысяч мобилизованных

На Украине не было запроса на мобилизацию 500 тысяч человек. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в эфире канала «Мы — Украина».

«Военное командование не делало запрос на мобилизацию 500 тысяч украинцев», — рассказал Залужный.

26 декабря депутат Рады, экс-спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что разрабатываемый на Украине новый законопроект о мобилизации повредит и властям, и населению.

До этого народный депутат Александр Горенюк от партии «Слуга народа» заявил, что новые правила мобилизации граждан, предположительно, начнут действовать на Украине не раньше весны 2024 года.

Депутат Верховной рады, секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко говорил, что мобилизация еще полумиллиона человек в ВСУ необходима для восполнения санитарных потерь за год и формирования новых подразделений.

Ранее сообщалось, что в Киеве хотят мобилизовать наемников из Африки.

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