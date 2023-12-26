В ДНР рассказали о преимуществах от взятия Марьинки

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала заявил, что после освобождения Марьинки российские войска получили возможность перекрыть ряд стратегически важных для украинской стороны трасс.

«[Взятие Марьинки] позволит нам перекрыть несколько важных стратегических трасс, по которым противник обеспечивает взаимодействие между своими подразделениями и доставку живой силы и боеприпасов», — сказал он.

Кроме этого, Кимаковский добавил, что после освобождения Марьинки российские военные открыли направления на Курахово, Красногоровку и Угледар.

26 ноября Минобороны РФ сообщило, что бойцы ВС России на Донецком направлении освободили населенный пункт Марьинка и отразили пять атак Вооруженных сил Украины.

Накануне о полном переходе Марьинки под контроль России заявил министр обороны Сергей Шойгу во время доклада президенту России Владимиру Путину.

Ранее американский канал оценил вероятность нового контрнаступления ВСУ.