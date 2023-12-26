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Военный эксперт оценил перспективы для ВС РФ после взятия под контроль Марьинки

Военный эксперт Онуфриенко: взятие Марьинки осложнит положение ВСУ под Угледаром

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Евгений Биятов/РИА Новости

Взятие под контроль Марьинки (Донецкая народная республика) Вооруженными силами России осложнит положение украинских войск под Угледаром. Об этом в интервью газете «Взгляд» сообщил военный аналитик Михаил Онуфриенко. По его словам, теперь ВС РФ могут двигаться с севера на села Победа и Новомихайловка.

«Теоретически после Марьинки наши войска могут продвинуться и в сторону города Курахово. Тем более российская армия уже подошла к Георгиевке, находящейся по пути. Также в случае взятия Авдеевки открывается возможность для движения на север, в сторону Славянска и Краматорска», — продолжил Онуфриенко.

Он добавил, что Марьинка находится под контролем российских войск еще с середины декабря, однако сегодня можно с полной уверенностью подтвердить данный факт.

Вечером 25 декабря глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным доложил ему, что российские войска взяли под полный контроль Марьинку. По его словам, при освобождении населенного пункта особо отличились военные 150-й дивизии.

10 декабря RT сообщал, что российские военные подняли флаг РФ над Марьинкой. Журналисты передавали, что штурмовые группы ВС РФ закрепляются, усиливают позиции, а также проводят разведку ближайшей лесополосы и населенного пункта Георгиевка. Отступавшие из Марьинки подразделения противника пытались с помощью минометов и гранатометов сорвать ротацию живой силы, но безуспешно.

Ранее Марьинку после ожесточенных боев сняли с дрона.

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