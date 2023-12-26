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Губернатор Севастополя объяснил дым в районе внутреннего рейда и Северной бухты

Развожаев: военные применили дымовую маскировку в районе Северной бухты

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Владимир Песня/РИА Новости

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что дым в районе внутреннего рейда и Северной бухты наблюдается из-за применения военными дымовой маскировки.

«Если увидите дым в районе внутреннего рейда и Северной бухты — это военные используют табельные средства маскировки», — написал он.

Развожаев отметил, что запах неприятный, но заверил, что это абсолютно безопасно для граждан.

26 декабря Минобороны РФ заявило, что при ночном ударе ВСУ по Феодосии получил повреждения большой десантный корабль «Новочеркасск». Насколько серьезные повреждения получило судно, в министерстве не уточнили. «Страна.ua» со ссылкой на спикера воздушных сил ВСУ Юрия Игната писала, что для атаки использовались ракеты Storm Shadow и SCALP.

Ранее газета The Washington Post заявила об участии ЦРУ в атаке дронов на Крымский мост.

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