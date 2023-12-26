Шойгу рассказал, как ВС России удалость сорвать контрнаступление ВСУ

Российским военнослужащим удалось сорвать контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) благодаря эффективно выстроенным оборонительным рубежам, надежности техники и решительным действиям солдат. Об этом заявил глава министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на итоговом тематическом селекторном совещании в Минобороны, передает РИА Новости.

По его словам, этому способствовало несколько определяющих факторов.

«Создание эффективной системы оборонительных рубежей, высокая боеспособность всех частей и подразделений, надежность и результативность российской военной техники. Прежде всего – умелые и решительные действия защитников Отечества, которые самоотверженно обеспечивают безопасность страны и ее граждан», — отметил Шойгу.

Глава Минобороны подчеркнул, что в оборонном ведомстве помнят каждого боевого товарища, который отдал жизнь при выполнении поставленных Родиной задач.

Также Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации выполнили главную цель 2023 года, когда сорвали контрнаступление украинской армии.

Ранее Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину о последствиях удара по Феодосии.