Глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко заявил, что блокпосты в Киеве появились для учений. Об этом он заявил украинским СМИ.

«Группировка сил и средств обороны города Киева во взаимодействии с Киевской городской военной администрацией, патрульной и национальной полицией и другими структурными подразделениями будут проводить обучение в разных районах столицы с 25 по 28 декабря», — заявил Попко.

План учений предполагает, что по всему Киеву будут развернуты временные блокпосты, установлены ограничительные знаки и элементы инженерных заграждений.

До этого военный комиссариат Обуховского района Киевской области Украины решил опробовать новый способ вручения повесток и развернуть мобильные блокпосты.

Планируется оборудовать мобильные блокпосты, на которых представители территориальных центров комплектования (ТЦК) будут проверять документы, выписывать мобилизационные повестки и задерживать уклонистов.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.