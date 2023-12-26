ВМС Британии сообщили о взрывах у берегов Йемена

Центр координации морских торговых перевозок при военно-морских силах Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) заявил о двух прогремевших утром взрывах у берегов Йемена к западу от Ходейды, передает РИА Новости.

Взрывы были слышны с 03:20 по местному времени (совпадает с мск) с разницей в 5 минут.

«UKMTO получил два сообщения о беспилотных летательных аппаратах. Примерно через 15 мин после их обнаружения были зафиксированы два взрыва в 5 морских милях (около 9,26 км) от судна», — отмечается в сообщении.

Данные о компании-операторе или названии судна не приводятся. Экипаж находится в безопасности. Сейчас проводится расследование.

До этого беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал судно у берегов Индии, в результате чего произошел взрыв и начался пожар. Об этом сообщается на сайте Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС.

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