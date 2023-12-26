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Летевший из-за границы в Россию самолет несколько раз поменял курс из-за непогоды

Летевший из Дубая в Екатеринбург самолет сел в другом месте из-за метели

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Александр Кряжев/РИА Новости

Самолет с туристами, который летел из Дубая в аэропорт Екатеринбурга Кольцово, из-за непогоды сел в Уфе. Об этом сообщил Telegram-канал «Крыша ТурДома».

После четырех часов ожидания, самолет вылетел в Кольцово, но опять не долетел — его перенаправили в Баку. По последним данным, самолет снова послали в ОАЭ.

По данным сервиса Flightradar, борт планируют отправить на Урал в 12:25 по местному времени. В 16 часов его ждут в Кольцово. От прибытия этого борта зависит вылет обратного рейса.

Тем не менее в пресс-службе самого аэропорта Кольцово сообщили журналистам, что воздушная гавань работает в штатном режиме. «На уборке снега задействовано 15 единиц специализированной техники», — добавили там.

До этого самолет российской авиакомпании, который прилетел из Москвы в аэропорт Челябинска, приземлился во время метели и увяз в снегу на взлетно-посадочной полосе. После приземления пассажиров полтора часа продержали в салоне воздушного судна. Одному из них из-за долгого ожидания и духоты даже стало плохо.

Ранее аэропорты Кемерово и Новокузнецка после сильного тумана вернулись к плановой работе.

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