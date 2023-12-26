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В Японии потребовали не оголять оборону

В минобороны Японии заявили, что поставка ракет Patriot не должна оголять оборону

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Kacper Pempel/Reuters

В минобороны Японии заявили, что поставка ракет Patriot в Соединенные Штаты не должна оголять собственную оборону Японии. Об этом ТАСС на пресс-конференции заявил министр обороны Японии Минору Кихара.

«Это [поставки] будет способствовать усилению оборонного сотрудничества с Соединенными Штатами, а также укреплению безопасности Японии, миру и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. Мы проведем тщательную оценку и примем решение, исходя из объема, который нужен США, так чтобы при этом не оставить дыр в обороне нашей страны», — заявил Кихара.

До этого японский телеканал NHK сообщил, что Токио и Вашингтон в начале следующего года начнут консультации о передаче США имеющихся на вооружении японской армии зенитных управляемых ракет для комплексов Patriot.

По имеющимся у журналистов сведениям, речь идет в первую очередь о ракетах PAC-2, которые предназначаются для уничтожения самолетов и крылатых ракет.

Ранее власти Японии значительно увеличили военные расходы и сняли запрет на экспорт летального оружия.

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