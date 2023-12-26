Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке данных с фронтов не стал упоминать Марьинку после того, как российские силы взяли ее под контроль. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

В сообщении звучит лишь название «Марьинское направление», однако в издании напоминают, что обычно в сводке украинского генштаба сообщалось об отражении атак непосредственно в городе.

Вечером 25 декабря министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным доложил ему, что российские войска взяли под полный контроль Марьинку в Донецкой народной республике. Украинский генштаб тогда заявил об опровержении.

До этого Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что при взятии Марьинки в Донецкой народной республике (ДНР) особо отличились военные 150-й дивизии ордена Кутузова Идрицко-Берлинской дивизии.

Эта дивизия известна героическими действиями при взятии Берлина — именно ее военнослужащие подняли Знамя Победы над Рейхстагом.

Ранее Марьинку после ожесточенных боев сняли с дрона.