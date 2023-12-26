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ВСУ нанесли удар по Брянской области

Брянский губернатор Богомаз: ВСУ ударили по селу Курковичи, никто не пострадал

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Вооруженные силы Украины подвергли обстрелу село Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Чиновник заверил, что из людей никто не пострадал, однако вражеские снаряды частично повредили четыре жилых дома, две хозяйственные постройки полностью уничтожены, нарушено энергоснабжение двух населенных пунктов.

В настоящее время оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия, аварийные бригады приступили к восстановительным работам, добавил губернатор.

Накануне Telegram-канал Shot сообщал, что в Брянской области нашли беспилотник «Рубака» с целым кумулятивным снарядом и взрывателем замедленного действия.

Днем ранее Богомаз заявлял, что житель села Зерново Суземского района Брянской области получил ранение во время обстрела со стороны ВСУ. По мирным объектам населенного пункта было выпущено более 30 снарядов.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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