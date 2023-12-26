На Украине могут попасть под мобилизацию карлики и одноглазые

В Верховную раду внесли законопроект о новых правилах мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на текст документа.

Законопроект позволит мобилизовать инвалидов третьей группы.

«Новация по отсрочке — для 1-й и 2-й группы инвалидности. 3-ю группу убрали», — уточнили в публикации.

По информации украинских СМИ, на фронт теперь смогут забирать людей при отсутствии глаза, почки и других органов. А также мужчин с карликовостью, рост которых ниже 130 см.

До этого бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинцы не захотят отправиться на передовую и воевать за президента Владимира Зеленского, когда тот объявит новую волну мобилизации.

26 декабря стало известно, что в Раде признали замедление мобилизации. По мнению депутата Верховной рады, секретаря комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Романа Костенко, украинскому минобороны придется ставить людей на места военнослужащих срочной службы, которые до этого занимались охраной тыловых объектов.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.