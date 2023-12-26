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В Раде усомнились в мобилизации 500 тысяч украинцев из-за отсутствия денег

Депутат Рады Железняк: у Украины нет денег на мобилизацию 500 тыс. человек

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Efrem Lukatsky/AP

В украинском бюджете не найдется необходимых средств на мобилизацию полумиллиона человек, о которой ранее предупреждал президент страны Владимир Зеленский. Такое мнение в комментарии YouTube-каналу «Украинская правда» высказал депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«Думаю, господин президент немного ошибся, не полмиллиарда [гривен потребуется на эти цели], а больше, если по тем цифрам, которые у нас. У нас таких денег нет, очевидно», — сказал политик.

Железняк обратил внимание на сокращение оборонного бюджета Украины в 2024 году на 300 млрд гривен (ок. $8 млрд) и то, что лишь Норвегия впрямую разрешает тратить выделяемые Украине деньги на военные нужды.

«Уже очевидно: цифры не бьются. Нет таких денег», — заявил Железняк.

19 декабря во время пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский рассказал о планах военных мобилизовать полмиллиона человек.

25 декабря эти сведения подтвердились.

Ранее стало известно, что Киев может лишить украинцев за границей права на консульские и банковские услуги.

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