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В Германии заявили, что немецкая армия стала небоеспособной из-за поставок Украине

Focus: из-за поставок Украине у ФРГ осталось оружия на несколько часов войны

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Jan Woitas/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Бундесвер (немецкая армия) в данный момент оснащен в разы хуже, чем в начале российско-украинского конфликта, и не сможет продолжительное время вести боевые действия в случае начала полномасштабной войны. Об этом пишет немецкий портал Focus.

«В начале украинского конфликта бундесвер был голым. Сегодня все еще хуже», — говорится в статье.

Как рассказал журналистам полковник в отставке Ральф Тиле, если на ФРГ или страну НАТО нападут, то немецкая армия сможет продержаться в боях от силы несколько часов в то время, как раньше солдаты могли бы выстоять в такой ситуации около трех дней.

Издание отмечает, что бундесверу не хватает кадров, а его переоснащение идет очень медленно из-за крупных поставок вооружений Украине. Кроме того, немецкое минобороны пока даже не начало осваивать современные военные технологии по типу широкого применения беспилотников на поле боя.

Поставляемую в зону СВО технику ФРГ успешно уничтожают Вооруженные силы России. На днях Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух пусковых установок зенитного ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T немецкого производства.

Ранее Германию и Британию предостерегли от военного конфликта с Россией.

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