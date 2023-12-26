Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Раде признали замедление мобилизации

Депутат Рады Костенко заявил о замедлении процесса мобилизации на Украине

close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Депутат Верховной рады, секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил о замедлении процесса мобилизации на Украине. Об этом он сообщил украинским СМИ.

«Мы должны понять, что на место срочников, поскольку Министерство обороны Украины планирует отменить срочную службу, должны прийти мобилизованные. Государству нужно будет набирать мобилизованных в соответствии с количеством уволенных срочников. Это может стать большой проблемой, потому что мобилизация в последнее время существенно замедлилась», — заявил Костенко.

По мнению полковника СБУ в отставке, украинскому минобороны придется ставить людей на места военнослужащих срочной службы, которые до этого занимались охраной тыловых объектов. А самих украинских срочников нужно демобилизовать, при этом известно, что большинство таких военнослужащих отказываются заключать контракт.

До этого стало известно, кому дадут отсрочку при мобилизации на Украине.

Ранее боец ВСУ рассказал о потере 43 сослуживцев за три дня.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами