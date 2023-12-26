Десантники нанесли удар дронами по бойцам ВСУ в районе Часова Яра

Десантники из ивановской 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии уничтожили группу бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) дронами на дороге на Часов Яр. Об этом сообщает министерство обороны России.

«Осуществив запуск FPV-дрона, оператор вывел его на цель — блиндаж с пехотой противника в опорном пункте северо-западнее Артемовска у дороги на Часов Яр», — сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, после первого удара украинские солдаты сбежали из блиндажа и попытались укрыться у подбитой и уничтоженной техники рядом — но там их ждал удар еще двумя FPV-дронами. В результате комбинированной атаки ВСУ потеряли до двух отделений пехоты.

До этого российские войска уничтожили до 55 бойцов ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Согласно сообщению российского Минобороны, за сутки ВСУ на данном направлении потеряли до 55 военнослужащих, три пикапа, а также самоходную артиллерийскую установку «Акация».

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